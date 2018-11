FOTOD | Keskerakonna esinumber Tartus on Aadu Must, teisena kandideerib parteitu Jaan Toots

Keskerakonna esinumber Aadu Must tänas oma meeskonda ning kinnitas, et igaühe kogemused ja teadmised leiavad rakendust ehitamaks õiglasemat riiki. Keskerakonna juhatuse liige ütles, Eesti inimene on tõusnud taas Eesti poliitika keskmesse ning peaminister Jüri Ratase juhitud valitsus on teinud selleks olulisi otsuseid. „Tulumaksuvaba miinimumi tõusust 500 euroni võitis valdav enamik Eesti inimestest, ääremaastumise vastuabinõuna alustas tasuta ühistransport maakonnaliinidel. Tõstame järgnevalt päästjate-politseinike, kultuuritöötajate ja haridustöötajate palka, mis on samuti kahtlemata vajalik samm,“ tõi Must mõned näited.

Ta sõnas, et Eesti jätkusuutlikkuse tähtsaim tegur on kvaliteetne ja kättesaadav haridus, mis arvestab mitte eilse, vaid homse päeva vajadusi. „Edu tuleb vaid siis, kui suudame ette näha, milliseid spetsialiste meil on viie või kümne aasta pärast vaja, mitte ei hakka jooksma siis, kui häda juba käes.“ Ta lisas, et sõnade asemel tuleb teadmisepõhist ühiskonda kinnitada ka haritlaste palgataseme tõstmisega. „Doktorantidele – teadlaste järelkasvule – tuleb maksta korralikku palka,“ rõhutas ta üht Keskerakonna ja tema eesmärki järgmises Riigikogu koosseisus.

Keskerakonna nimekirjas kandideerib teise numbrina ettevõtja Jaan Toots ning nimekirjas on abilinnapead Monica Rand ja Madis Lepajõe, Tartu linnavolikogu liikmed Jelena Frunze ning Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud ja volikogu liige Nikolai Põdramägi, jurist ja volikogu liige Marina Riisalu, volikogu sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman ning Tartu Ülikooli majandusdotsent Viktor Trasberg.

Aadu Must on ajaloolane ja poliitik. Ta on Tartu Linnavolikogu esimees ja parlamendi kultuurikomisjoni esimees. Eelmisel aastal oli Must Balti Assamblee president ja tänavu asepresident. Ta juhib Eesti delegatsiooni Läänemeremaade Parlamentaarsel Konverentsil ning on Rahvusraamatukogu nõukogu esimees ja Arhiivinõukogu aseesimees.