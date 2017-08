FOTOD | Keskerakonna aseesimees pärast salajast kriisikohtumist: see piir on nüüd käes. Kui Edgar Savisaar tahab valimisliitu teha, siis tehku

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles pärast tänast erakonnaliikmete kogunemist, et tõenäoliselt ei rahuldu Edgar Savisaar eilse Tallinna nõukogu ettepanekuga kandideerida kohalikel valimistel Tallinna üldnimekirja esinumbrina ja tema ainus eesmärk on saada uuesti erakonna esimeheks.

Roosikrantsi tänaval toimunud kohtumisel osales ka eile Edgar Savisaare liidu kogunemisel käinud Peeter Ernits, kes andis ülevaate, mida eile räägiti ja mida tema arvab. “Peeter Ernits on selle koha pealt positiivne poliitik, et ta julgeb kõva häälega kritiseerida, aga ka lahendusi pakkuda. Tegemist on värske Nõo valla elanikuga — ta registreeris end eile Nõo valda — ja kuna ta on seal Keskerakonna esinumber, siis kogu tema energia on pühendatud sellele, et Keskerakonda koos hoida ja edasi viia,” märkis Karilaid.

Täna pärastlõunaks laekunud signaalide põhjal tõdes Karilaid, et Edgar Savisaar ei rahuldu eile Tallinna nõukogu poolt tehtud ettepanekuga kandideerida Keskerakonna nimekirjas Tallinna üldnimekirja esinumbrina. “Tundub, et Edgarit ei rahulda rohkem mitte miski, kui tehakse uus erakorraline erakonna kongress ja tema saaks uuesti erakonna esimeheks,” ütles erakonna aseesimees.

” Ta ei ela üle seda, et erakonnal läheb temata hästi. See on pigem psühholoogiline probleem, mitte poliitiline. Jaanus Karilaid Edgar Savisaare valimisliidu loomise plaanist

“Ta ei ela üle seda, et erakonnal läheb ilma temata hästi. Sellist suuremeelsust temalt oodata ei ole, et näete, ma olen vägeva asja, Keskerakonna, loonud, et ma tegin suuri asju ja te teete ka ilma minuta. See on pigem psühholoogiline probleem, mitte poliitiline,” oli Karilaid pettunud.

"Erakond ei pea lõputult kassi-hiire mängu tegema. Kui Edgar tahab nii väga valimisliitu teha, siis tehku. Keskerakond on valmis konkureerima ükskõik kellega. Kui ta tahab valmistada Reformierakonnale rõõmu, siis see on tema võimalus, ja ega me rohkem siin mingisuguseid manöövreid ei tee, kuna erakonna esimees Jüri Ratas on temaga korduvalt rääkinud teemal, kas ta soovib teha meeskonnatööd või mitte. Ma arvan, et see piir on nüüd käes, ja erakond on valmis minema nendega lahingusse, kes julgevad ja tulevad,” sõnas Karilaid.

Keskerakonna aseesimehe sõnul toimus Savisaare küsimuse arutelu kõrval ka nii pealinnas kui Stenbockis võimul oleva partei liikmete vaheline ajurünnak, kuidas eristub erakond eelnevast võimuerakonnast Reformierakonnast, mida tehakse teisiti, mida halvemini ja paremini. "Töötasime välja mõned mõtted peasekretär Mihhail Korbile ja tema räägib neist õhtul erakonna esimehele ja siis vajadusel lähevad need mõtted edasi,” kirjeldas Karilaid tänase kohtumise sisu.