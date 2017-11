FOTOD | Keskerakond kinnitas pooled Tallinna linnaosavanemad: Raimond Kaljulaid jätkab Põhja-Tallinnas, ent näiteks Mustamäe sai uue juhi

Täna kogunes Keskerakonna Tallinna piirkondade nõukogu. Nõukogu esimehe Jüri Ratase ja Tallinna linnapea Taavi Aasa ettepanekul kinnitati täna kaheksast linnaosavanema kandidaadist neli – Mustamäe, Lasnamäe, Põhja-Tallinn ja Haabersti.

Tallinna suurima linnaosa, Lasnamäe, juhina jätkaks ettepaneku kohaselt Maria Jufereva. Samuti jätkaksid Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosavanemad, kelleks on vastavalt Marek Jürgenson ja Raimond Kaljulaid. Mustamäe linnaosavanema kandidaadiks nimetati aga Lauri Laats, kes on töötanud nii Mustamäe linnaosavanemana kui ka linnavolikogu aseesimehena. Varasemalt juhtis linnaosa pikalt Helle Kalda.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et kõigil täna nimetatud linnaosavanemate kandidaatidel on eelnev linnaosa juhtimise kogemus, mis annab neile tugeva stardipositsiooni oma senise töö jätkamiseks. "Tallinna elanikud andsid täna arutatud kandidaatidele valimistel väga tugeva toetuse. Tallinna nõukogu usaldas linnaosa arendamise kindlalt nende kätte," sõnas Ratas.

Tallinna linnapea Taavi Aas sõnas, et kõik neli linnaosavanemat on näidanud ennast võimekate juhtidena, kel on häid ideid ja oskused need ka ellu viia. Lisaks on tema sõnul oluline, et pealinlased usaldavad neid.

Kaheksast linnaosavanema kandidaadist esitati täna kinnitamiseks neli, sest Aasa sõnul on osade kandidaatidega arutelud veel käimas. Järgmisel nädala alguses tehakse erakonna Tallinna nõukogus ettepanek ka ülejäänud nelja linnaosavanema osas.