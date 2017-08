FOTOD | Kes on Savisaart Narva linnapeaks organiseeriv värske lähikondlane?

Edgar Savisaarega on viimasel ajal pidevalt koos nähtud Keskerakonna Narva piirkonna endist referenti Jelena Valmet, kes tihti kaugelt Tallinnat väisab, kui Savisaarel jälle mõni tähtis kohtumine on. Ent seni on arusaamatuks jäänud tema ambitsioonid.

3. augustil, kui Savisaare andis pressikonverentsi, milles teatas valimistel oma nimekirjaga osalemisest, oli kohal ka Valme, kes jälgis pingsalt sealsete fotograafide tegevust. Narvalaste seas teatakse teda kui Yana Toomi nõunikku. Toomi sõnul oli Valme kunagi Keskerakonna referent Narvas.

"Toomiga on meil tööalased suhted. Tema on erakonna Narva piirkonna esimees, mina olen partei liige. Ühel hetkel otsustas ta valimistel jääda erakonna nimekirja, mina otsustasin jääda Savisaarega. Meil mõlemal on õigus teha omi otsuseid. Milline otsus on parem, näitab aeg," ütles Valme Toomi kohta. Toom iseloomustab Valmet kui head inimest.

Nädal tagasi selgus, et Savisaare valimisliit laieneb ka Maardusse. Samal ajal käisid Valmel läbirääkimised laienemaks nimekirjaga ka Narva. 24. augustil kinnitas Savisaar Valmele, et on nõus olema Narva linnapeakandidaat.

Eile kella 16 aeg esitaski Valme Narva valimiskomisjoni avalduse registreerimaks valimistele Savisaare Valimisnimekiri. Lisaks Valmele on nimekirja esindusisikuks Niina Getts. Kui palju kandidaate nimekirjas on, selgub Valme sõnul 5. septembriks. "Täna on huvilisi rohkem kui eile," ütles ta eile.

Loe veel

Enda poliitiliseks ambitsiooniks peabki Valme Savisaare saamist Narva linnapeaks. "Et seda saada, peame saama piisavalt toetust valijatelt, et saada piisavalt mandaate Narva linnavalitsuse koosseisu saamiseks," kirjeldas Valme oma eesmärke.

Valme oli kohal ka tänavusel Hundisilma jaanitulel, kus erinevalt varasematest aastatest sai külastajad kahe käe sõrmedel üles lugeda.

Narva nimekirja edendaja tunneb enda sõnul Savisaart juba 21 aastat, alates ajast, mil astus erakonda. Savisaarega kohtuvad nad tema sõnul vaid siis, kui tekib vajadus arutada jooksvaid probleeme. Tegelikult sooviks narvalane oma linnapeakandidaadiga rohkem kohtuda, kuid peab enda sõnul arvestama ka sellega, et suurmeister peab suhtlema ka Tallinna ja Maardu valijatega ning käima kohtus.

Valme on Keskerakonna liige aastast 1996. Ta on kandideerinud kahel korral kohalike omavalitsuste valimistel, saades 2009. aastal erakonna Narva nimekirjas kandideerides kaheksa ja neli aastat hiljem Narva-Jõesuus kohaliku valimisliidu nimekirjas samuti kaheksa poolehoidjat. Nende tulemustega Valme valituks ei osutunud.

Teine Savisaare nimekirja Narva filiaali esindusisik Getts on aga märksa kogenum poliitik. Tema on kandideerinud Keskerakonna nimekirjas Narva linnas kolmel korral. Parim tulemus jääb aastasse 2009, kui sai 77 häält.