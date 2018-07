FOTOD | Kersti Kaljulaid külastas kodutütarde ja noorkotkaste suurlaagrit

Riigipea tutvus eile õhtul ligi 1000 osalejaga suurlaagri tegevustega ning osales lõkkeõhtul toimunud ühislaulmisel.

"Hea ja uhke tunne on näha rõõmsameelseid noori, kes nutiseadme ekraani taga istumise asemel valisid nädalaks looduse ja võimaluse koos teiste omaealistega midagi põnevat ette võtta," ütles riigipea laagrit külastades. „Usun, et nii laste kui lastevanemate jaoks on Kodutütardes ja Noortes Kotkastes peidus suur, ja eriti suuremate linnade puhul paljuski kasutamata potentsiaal selleks, et noortel oleks võimalik veeta asjalik ja kasulik suvi."

President Kaljulaid tunnustas Kaitseliitu selle eest, et laager on tasuta avatud ka neile noortele, kes ei ole Kaitseliidu eriorganisatsioonide liikmed.

"Suured tänusõnad selle eest kõikidele noortejuhtidele ja juhendajatele, eriti aga nendele, kes on laagris esmakordselt. See on paljuski nüüd teie asi levitada ühiskonnas infot nende suurepäraste võimaluste kohta, mida Kaitseliidu noorteorganisatsioonid pakuvad," lisas riigipea.

Sel nädalal Kunda Lammasmäel toimuv Spekter on üle-eestiline kodutütarde ja noorkotkaste suurlaager, kuhu on kutsud külaliseks noori erinevatest organisatsioonidest, asutustest ja riikidest.

Suurlaagris omandatakse erinevaid oskusi ja teadmisi Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonist ning nende seotusest riigikaitsega laiemalt. Noored saavad osaleda õppetegevuses, loodusmatkal ja ekskursioonil ning panna proovile oma meeskonnatöö oskused spordipäeval.