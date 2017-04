FOTOD: Kersti Kaljulaid külastas Ida-Virumaal Viru Keemia Gruppi

President Kersti Kaljulaid külastas täna Viru Keemia Gruppi (VKG) Ida-Virumaal, kus ettevõtte juhtid tutvustasid grupi senist käekäiku ja tulevikuperspektiive. Arutati ka laiemalt Eesti majandus- ja ettevõtluskeskkonna hetkeseisu üle.

Kaljulaid kirjutas sotsiaalmeedias, et sai kinnitust, et VKG pöörab suurt tähelepanu keskkonnanõuete täitmisele. Läbi aegade on VKG keskkonna heaks investeerinud umbes 100 miljonit eurot.

"Kindlasti on kiiduväärt, et VKG on üks piirkonna suurim kohaliku elu toetaja, panustades lasteühenduste, kultuuri-, spordi - ja haridusprojektidesse," kirjutas Kaljulaid.

VKG on Eesti erakapitalil põhinev suurtööstusettevõtte, mille koosseisu kuulub 7 tütarettevõtet. Piirkonnas annab VKG tööd rohkem kui 1750 inimesele. Praegu töötab ettevõttes kolm põlevkiviõlitehast Petroter-tehnoloogial, kaks vabrikut Kiviter-tehnoloogial ning Euroopa uusim kaevandus - Ojamaa kaevandus.

Pärast presidendi visiiti ütlesid juhatuse esimees Ahti Asmann ja juhatuse aseesimees Meelis Eldermann vene Delfile, et nad on väga rahul, et president külastas Viru Keemia Gruppi. Asmanni sõnul Kaljulaid mõistab põlevkivisektori probleeme ning temaga sai rääkida valdkonna spetsiifikast professionaalsete terminitega.

Ptresident Kaljulaid vastas aga Delfi küsimusele, mis aitab Eesti majandust arendada, et selleks on inimesed, kes vastavas valdkonans tegutsevad.