FOTOD | Kersti Kaljulaid kohtus vähiravifondi vabatahtlikega! Lisaks oli kohal pisike Annabel, kelle elu õnnestus annetajate toetuse abil päästa

Eile õhtul võõrustas president Kersti Kaljulaid Kadriorus vähiravifondi "Kingitud elu" vabatahtlikke. Lisaks oli kohal väike Annabel, kelle ravi tarbeks annetati vähiravifondile vajaminev summa.

Kersti Kaljulaid kiitis vabatahtlike tublit tööd, sest abi on aidanud mitut sadat vähihaiget, keda Haigekassa veel aidata ei ole saanud. "On selge, et kodanikualgatus ja heategevus võimaldavad reageerida riiklikest süsteemidest kiiremini ja paindlikumalt olukordades, mis on erandlikud ja ootamatud," sõnas Kaljulaid.

"Riigil omakorda on tähtis olla võimalikult palju abiks, et teiste aitajate algatus saaks hästi avalduda, ning tabada ära ka õige aeg ja koht, kus end toimivana tõestanud lahendusi laiemalt rakendama hakata. Seegi on näide õmblusteta ühiskonnast."