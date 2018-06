FOTOD | Kersti Kaljulaid kohtus Rumeenia peaministriga

President Kersti Kaljulaid kohtus täna Kadriorus Rumeenia peaministri Viorica Dăncilăga, et arutada riikide kahepoolseid suhteid, Euroopa kaitse ja julgeoleku küsimusi ning Euroopa Liidu eesseisvaid väljakutseid.

Eesti riigipea sõnul on tal hea meel, et lisaks headele liitlassuhetele Euroopa Liidus ja NATOs areneb jõudsalt ka Eesti ja Rumeenia vaheline majanduskoostöö, mille headeks näideteks on täna toimuvad EASi ja InvestRomania koostöölepingu sõlmimine ning uue lennuliini avamine Constantasse.

Kohtumine keskendus Eesti ja Rumeenia koostööle Euroopa Liidus ja NATOs. Euroopa Liidu teemadel arutati Brexitiga seonduvaid väljakutseid, EL laienemist ja idapartnerlust.

Räägiti kas sellest, kui oluline on jätkata Euroopa Liidu digiagenda arendamist. Rumeenial on võimalik sellesse panustada 2019. aasta esimeses pooles, kui nad on EL eesistujariik.

Kersti Kaljulaid kohtus Rumeenia peaministriga Foto: Birgit Püve

President Kaljulaid nentis, et Euroopa Liidu ees seisvate väljakutsetega toimetulemiseks on oluline säilitada poliitiline ühtsus ning Rumeenial on selles tähtis roll, sest Rumeenia eesistumise aega jäävad mitmed Euroopa Liidu jaoks olulised protsessid ja läbirääkimised.

Pikemalt arutati veel kaitse ja julgeolekuküsimusi, sealhulgas peatselt toimuvat NATO tippkohtumist.