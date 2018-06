FOTOD | Keila ehitab enam kui kolme miljoni eest uue suure lasteaia

Keila linn alustab juulis uue kaasaegse lasteaia ehitamist, mis kerkib vana Miki lasteaia hoone asemele. Uuus hoone mahutab 200 last ja 30 õpetajat. Investeering läheb maksma 3,2 miljonit eurot. Ehitamisega alustatakse juuli keskpaigas.

Keila linnapea Enno Felsi sõnul on uue lasteaia ehitus kasvavale linnale vajalik. “Miki lasteaia vana hoone on amortiseerunud ja ei vasta tänastele nõuetele," tõdes Fels.

"Uut lasteaeda on aga väga vaja, sest linn kasvab. Keila on mõnus koht, kus perega elada. Siin on kõik käe-jala juures ja ühendus pealinnaga väga hea, seepärast valivad paljud noored pered oma kodulinnaks just Keila,” tõi linnapea välja.

Abilinnapea Timo Suslovi sõnul on tegemist omanäolise hoonega, mis on spetsiaalselt projekteeritud linna miljööväärtuslikule alale. “Piirkonnas on kõrgendatud nõudmised maja välisilmele ja seetõttu on hoone materjalide valik välisviimistluses paremini lahendatud," ütles Suslov.

"Näiteks päikesekaitse varjestus, katuse pinnast alla laskuvad variseinad ja tavapäraselt katusekatteks oleva katusekivi toomine seina pinnale,” tõi Suslov välja lasteaiahoone omanäolisi külgi. Ta lisas, et kogu lasteaia alale on planeeritud ka täiesti uus haljastus ja seejuures on olulisel kohal just laste õuesõppe funktsioon.

Leping Miki lasteaia uue hoone ehitamiseks sõlmiti Haart Ehitusega ning esimesena on plaanis vana hoone lammutamine.