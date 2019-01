FOTOD | Kehras avati taastatud Vabadussõja mälestusmärk ja mängiti läbi kunagine lahing

Anija vallavanema Arvi Karotami sõnul on Vabadussõja mälestusmärgi taastmisse panustanud väga paljud. „Heade inimeste toel on lõpuks valminud vääriline mälestussammas Vabadussõja esimese võiduka pöördelahingu meenutamiseks. Väärikas 6,5-meetrine taastatud sammas on nüüd kõigile Kehra inimestele, linna külastajatele ja ka rongiga möödasõitjaile nähtav,” lisas Karotam.

Mälestussamba kavand valmis skulptor Ernst Jõesaarel juba 1930. aastate lõpus. Kaitseliidu algatusel ja toel püstitatud mälestussammas pidi avatama 23. juunil 1940. Nõukogude okupatsiooni tõttu jäi sammas ametlikult avamata ja 6,5 meetri kõrgune graniitsamba lasi punaarmee õhku.

Täna toimus Harjumaal Lahinguvälja raudteejaama juures Vabadussõja sündmuste juubeli tähistamise mälestuseks valmistatud sõjas kasutusel olnud soomusrongist nr 7 „Wabadus“ koopia osavõtul näidislahing. Sellele järgnes Vabadussõja Kehra mälestussamba avamine.

Kõnega esinesid Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kaitseminister Jüri Luik, Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ja Anija vallavanem Arvi Karotam. Mälestussambale annab oma õnnistuse Kaitseväe peakaplan Gustav Kutsar.

Lahinguväljal süütasid võidutule Kaitseliidu Harju Maleva pealikud. Samba avamise järel asetati selle jalamile pärgi, lilli ja küünlaid. Kohalolnuile pakuti suppi ja teed.