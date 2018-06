FOTOD | Katkist mullivanni või rehve soovite? Paljassaart "ehib" endiselt prügimägi! Keskkonnainspektsioon väidab, et eelmisel nädalal oli kõik korras

Keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul ütles Delfile, et nende inspektorid käisid eelmisel nädalal kohal ja siis oli plats korrastatud. "Garaažiühistu täitis meie ettekirjutuse nõuetekohaselt ja ettenähtud ajaks," märkis ta ja lisas, et ühistul kulus koristamisele mitu tuhat eurot.

Tuul nentis, et tõenäoliselt ei ole jäätmete probleem sellega kadunud. "Probleem on inimeste mõtteviisis ja võib arvata, et garaažide omanikud üritavad sinna uuesti jäätmeid sokutada. Juuni alguses kohapeal käies olid näha, et sinna oli juba paar värsket prügikotti juurde tekkinud. Aga mingeid rehve seal küll enam ei olnud."