FOTOD | Kas tavaline vaatepilt? Veebruarikuu alguses ilutseb Raekoja platsil jõulupuu

Jõulupühadest on möödas rohkem kui poolteist kuud, ent Tallinnas Raekoja platsil särab siiani ehteis kuusepuu. Kui kaua veel Raekojas jõulukuuske näha võib?

Tallinna Kesklinna valitsuse avalike suhete nõunik Ester Šank ütles Delfile, et tõepoolest on varasematel aastatel jõulupuu Raekoja platsilt ära viidud juba jaanuarikuu lõpupäevil. "Tänavu jõudis Kesklinna valitsuseni rohkesti linlaste arvamusi, et nii ilus kuusk võiks platsi kaunistada kauem," tõdes Šank.

Šank lisas, et kuna jõulupuu on endiselt kaunis ja terve, seisab see oma kohal ja pakub silmailu veel vähemalt nädala. "Seejärel selgub, mis saab kuusest edasi," ütles ta.