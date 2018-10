FOTOD | Kas lennujaama uus parklahoone on moodne põhjamaine disain või roostene "parkimispütt"?

Parkimishoone, mis sissesõidul Tallinnasse silma jäävad, ehitab valmis Läti ettevõte AS LNK Industries ning KMG Inseneriehituse AS. Majas on kohti 1100 autole.

Lennujaam lubab oma kodulehel, et reisiterminal ja parkimismaja ühendatakse omavahel kaldtee, liftide ja trepikojaga. Parkimismaja katus peaks asuma võrdsel alal reisiterminali esise taksoalaga, mistõttu ei tohiks kaduda vaade Ülemiste järvele ning mööda maanteed sõitjad peaksid siiski maja tagant nägema rehitaret meenutavat terminali.

Parkimismaja terasest kaunistused moodustavad kena geomeetrilise kujundi, osutades terminali poole, kuid just nende värv ning asjaolu, et suur hoone pandi püsi terminali ette, on tekitanud pahameelt.

Mis sina arvad, kas Eesti aken maailma on nüüd kaunim kui varasemalt?

Need peaksid valmima 2019. aasta jaanuariks.