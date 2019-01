FOTOD | Kannapööre Eesti 200 kampaanias: nüüd mahutatakse eestlased ja venelased samale plakatile

Eile pälvisid palju kriitikat sealsamas olnud Eesti 200 plakatid, kus eestlased ja venelased otsesõnu lahku löödi. Terve päeva ei vastanud Eesti 200 eestvedajad ajakirjanikele kõnedele ja e-kirjadele. Õhtul soditi plakatid ühe mööduja käe läbi täis. Viimaks võeti need õhtupimeduses ka maha.

"Eestlased ja venelased. Käivad ühes koolis" ja "Eestlased ja venelased. Käivad ühel peol". Just säärased loosungid on värsketel plakatitel. Tekstid on nii eesti kui ka vene keeles. Enam lisainfo küsimiseks telefoninumbreid märgitud pole, küll aga suurelt Eesti 200 logod.

Kristina Kallas annab kampaania teemal meediale aru täna kell 10 toimuval pressikonverentsil.