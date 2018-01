FOTOD | Kaljulaidi ja Junckeri kohtumisel keskenduti ühenduse tulevikule ning rahastamisele

President Kersti Kaljulaid kohtus täna Brüsselis Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga. Kohtumisel arutati Euroopa Liidu tuleviku küsimusi, järgmise finantsperioodi kujundamist, aga ka ühenduse energiapoliitikat, idapartnerlust ja suuri taristuprojekte.

"Järgmise rahastusperioodi kujundamine saab olema keerulisem kui varasematel kordadel – soovid kulutada on suuremad, kuid Ühendkuningriigi lahkumisel on ühenduse eelarve, mida ümberjagamiseks kasutada saab, pingelisem. Seetõttu tulebki eelarvele läheneda sel korral mitte lihtsalt kõiki liikmesriikide vajadusi kokku koondades, vaid keskendudes rohkem piiriülestele projektidele ja teemadele, mida on mõistlikum lahendada üheskoos," ütles president Kaljulaid pärast kohtumist komisjoni presidendiga.

Sellisteks projektideks on muuhulgas ka suured transpordiprojektid. President Juncker kinnitas kohtumisel meie riigipeaga ka Rail Baltica rahastamise jätkumist järgmisel rahastusperioodil. Juncker tänas Eestit ka eesistumise eduka ja tulemusliku läbiviimise eest.

Riigipea on täna töövisiidil Brüsselis, kus lisaks kohtumisele Junckeriga osaleb kahel arutelul Euroopa Poliitilise Strateegia Keskuse ning Euroopa Liidu Julgeolekuuuringute Instituudi juhtidega, kus käsitletakse Euroopa Liidu tuleviku, ühiste kaitsealgatuste ja idapartnerluse teemasid. Õhtul osaleb riigipea Erkki-Sven Tüüri 9. sümfoonia "Mythos" rahvusvahelisel esiettekandel Bozari kontserdimajas.