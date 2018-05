FOTOD | Kaljulaid kohtus Donbassis väejuhtidega ja külastas ümberasujate ühiselamut

Ukraina regionaalarengu, ehituse ja elamumajanduse asepeaminister Gennadi Zubko avaldas oma Facebooki kontol fotod president Kersti Kaljulaidi kohtumistest Donetski oblastis Kramatorskis.

Esimestel fotodel on näha Kaljulaidi kohtumas Ukraina ühendjõudude väejuhatusega. Arutati olukorda Donbassis ning Kaljulaidi informeeriti terrorismivastase operatsiooni muutumisest ühendjõudude operatsiooniks, lahingutegevuse aktiviseerumisest terroristide poolt ning sellest, et mässulised on hakanud rohkem tulistama ühiskondlikku sektorit.

Zubko teatel tulistati just täna Toretskis kaht meditsiiniasutust: psühhiaatriadispanserit ja tuberkuloosidispanserit. Inimesed kannatada ei saanud, tuberkuloosidispanseri arstid viisid patsiendid keldrisse. Patsiendid evakueeriti Slovjanskisse ja Kramatorskisse.

Veel avaldas Zubko fotod Kaljulaidi külastusest olukorra sunnil ümber asunute ühiselamusse Kramatorskis.

Hoone rekonstrueeriti Euroopa Liidu ja kohalikust eelarvest eraldatud raha eest. Elama hakkab seal 95 ümberasujat.

Ukraina portaal ASN kirjutab, et Kaljulaid rabas Donbassis kohalikke lihtsuse ja südamlikkusega.