FOTOD: Kaljulaid Hiina Rahvavabariigi asepeaministrigle: meie ettevõtjad on üksteist rohkem üles leidnud

President Kersti Kaljulaid kohtus eile õhtul Kadriorus Hiina Rahvavabariigi asepeaminister Zhang Gaoli’ga. Kohtumisel arutati kahe riigi majandussuhteid ning Hiina ja Euroopa Liidu koostööd laiemalt.

„Euroopa Liit on üks maailma kõige avatumaid majandusruume ning meie huvides on vaba kaubandus võimalikult paljude partneritega,“ ütles president Kersti Kaljulaid kohtumisel.

Hiina on Eesti jaoks ülekaalukalt kõige olulisem kaubanduspartner Aasias ning riigipea sõnul ettevõtete huvi Hiinasse eksportida kasvab.

„Mul on hea meel, et kaubandusvahetus Eesti ja Hiina vahel on viimastel aastatel stabiilselt kasvanud, meie ettevõtjad on üksteist rohkem üles leidnud,“ sõnas riigipea. Kohtumisel leiti ühiselt, et on olemas palju võimalusi erinevate koostööprojektide arendamiseks, mis tooksid mõlemale poolele kasu.

Kohtumisel tuli jutuks ka kahe riigi koostöö kultuuri ja hariduse valdkonnas, mis on juba aastaid väga heal tasemel.