FOTOD | Kalevi jalaväepataljon tähistas 100. aastapäeva

„See, et meil on võimalus täna tähistada sajandat sünnipäeva on suur au ja samas ka suur vastutus nende ees, kes selle pataljoni asutasid ja kelle väärtusi me siiani kanname,“ ütles Kalevi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Mait Müürisepp, kelle sõnul läheb Kalevi pataljonil tänasel päeval väga hästi. „Oleme tubli sammu edasi astunud nii lahinguvalmiduses kui ka väljaõppes. Head meelt saame tunda ka selle üle, et meie saavutused spordis hakkavad jõudma tasemele, mis on kohased ühele pataljonile, mis loodi spordiselts Kalev liikmete poolt.“

Pataljoni 100. aastapäeva puhul avati täna Tallinna reaalkoolis mälestustahvel vabatahtlikele, kes 1918. aastal kalevlaste maleva moodustasid ning formeerisid. Kalevi pataljoni eelkäija asutajateks olid spordiselts Kalev liikmed ning sealt on pärit ka pataljoni nimi. Kuigi maleva asutamiskoosolek toimus mõned päevad varem, oli just 21. detsember see päev kui pataljoni eelkäijad Tallinna Reaalkoolis Vabadussõja päevil formeeriti.

Kalevi jalaväepataljoni aastapäeva tähistamine algas juba nädala esimeses pooles, kui Paldiski linnakus käisid esinemas Comedy Estonia koomikud. Heategevusliku üritusega teenitud 715 eurot anti täna Paldiskis üle Eesti vigastatud võitlejate ühingule. „Leidsime, et on hea pataljoni aastapäeva ning lähenevate jõulude puhul natuke head teha ning vigastatud võitlejate toetamine tundus just kõige sobivam,“ ütles pataljoni sõdurite esindusmees nooremseersant Erki Ott, kes ka ise koomikute ridades üles astus.

Traditsiooniliselt võtsid sõdurid mõõtu ka sportlikes tegevustes. Juubeliaasta puhul oli tavapärastele jõukatsumistele lisatud võrkpalli tähtede mäng, kus kohtusid tegevväelaste ning ajateenistust läbivate sõdurite võistkonnad. Mäng lõppes tulemusega 3:2 sõdurite kasuks.