FOTOD Kakumäe mees viis prügi värskelt koristatud metsa alla

Ajal, mil terve Eesti koristas prügistatud metsaaluseid, mererandu ja koduümbrust, tuli ühel Kakumäel elaval mehel plaan oma prügi värskelt koristatud metsa alla poetada.

Munitsipaalpolitsei Haabersti piirkonnatöö vaneminspektor Talehh Gusseinov ja välijuht Allan Teistre reageerisid väljakutsele ning leidsid Kakumäel Kiviranna metsaaluselt tõepoolest värskelt sinna toimetatud olme- ja ehitusprahi hunniku. Muu kraami hulgas tuli kilekottidest nähtavale ohtralt nimelisi dokumente - pangaarveid, viivistasu otsuseid ja politsei meeldetuletusi trahvi maksmata jätmise kohta. Isegi ( esialgu arvatava) prügiomaniku autonumber on mupole teada.

Munitsipaalpolitsei annab teada, et kõiki prügistajad, kelle isik õnnestub tuvastada, ootab metsa alla poetatud prahi eest karm karistus. Maksimaalsed trahvisummad Jäätmeseaduse rikkumise eest on 800€ eraisikule ja 20 000€ juriidilisele isikule. Milline karistus mehele määratakse, see selgub menetluse käigus.