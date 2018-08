FOTOD | Kaja Kallas Reformierakonna suvepäevadel: tuleviku Eestis on riiki majanduses vähem

“Reformierakonna eesmärk on panna kõigi inimeste sissetulekud kiiremini kasvama. Riigi ülesanne on siin teha seaduskuulekate ettevõtjate elu võimalikult lihtsaks ja aidata neil tegeleda kõrgema väärtuse loomisega,” ütles Kallas.



Kaja Kallase sõnul peab järgmine valitsus erastama täielikult või osaliselt need riigiettevõtted, mille omamine pole vältimatu julgeoleku või muudel kaalutlustel. “Nendes kohtades, kus eraettevõtja saab ja soovib teenust osutada, ei peaks riik temaga konkureerima. Ettevõtted nagu Levira Eesti Teed , või Eesti Energia taastuvenergia ettevõte tuleks kas osaliselt või täielikult erastada.”

“Oluline on ka, et riik ei paneks ettevõtjatele liiga suurt koormust. Me peame kriitiliselt üle vaatama ettevõtjate aruandluskohustuse, samuti ei tohiks riik ühe korra küsitud andmeid ettevõttelt uuesti küsida. Kindlasti tuleb jätkata Reformierakonna alustatud nullbürokraatia ja riigiametnike arvu vähendamise algatustega, mis Keskerakonna valitsuse ajal on soiku jäänud,” lisas Kaja Kallas.