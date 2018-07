FOTOD | Kaitseväe keskpolügooni naabruses elav noormees teeb sõjaväele etteheiteid: metsaalune on üles songitud ja hävitajate müra häirib väikelaste und

Samuti on Sandril etteheiteid müra osas. Nimelt lendavad tema sõnul sealses piirkonnas hävitajad nii madalalt, et see tekitab müra, mis häirib kohalike laste lõunauinakut.

Tapa vallavanem Alari Kirt asub kohaliku pretensioone kuuldes pigem Kaitseväge toetavale seisukohale. "Minu kogemus on, et Kaitsevägi arvestab niipalju, kui võimalik, elanike soovidega ja vajadustega," leiab Kirt.

Kirt möönab, et suurtel, mitme tuhande osalejaga õppustel võib mõni sõdur kogemata teel või põllul kahju tekitada. Sellisel juhul peab ta pretensioon põhjendatuks, kuid märgib, et ei mäleta juhust, kus kaitsevägi oleks jätnud kahju korvamata või likvideerimata.

Rämpsu osas leiab vallavanem, et kuna tegemist on polügooni territooriumiga, siis sinna laskemoonahüsside maha jätmine on kaitseväelaste asi. Väljaspool territooriumi õppuste läbi viimise kooskõlastab Kirdi sõnul Kaitsevägi alati kasutamise maaomanikega ja siis ei tohiks hülssidega probleeme tekkida.

"Tihtipeale pingutatakse ka selliste kriitiliste arvamustega üle," leiab Kirt kohaliku elaniku etteheiteid kommenteerides.

Kaitseväe keskpolügoon asub Kuusalu vallas, kuid piirneb lisaks Kadrina, Tapa ja Anija vallaga. Ligi 12 000 hektari suurune polügoon asutati 2001. aastal.