FOTOD | Kaitseminister tänas riigikaitsesse panustajaid teenetemärgiga

Kaitseminister Jüri Luik märkis oma kõnes, et riigikaitse kui terviku arendamise seisukohast on oluline kõikide valdkondade ja kõikide inimeste panus.

„Teie töö ja panus on väärt väärtustamist ning on puhas rõõm koos teiega Eesti riiki teenida,“ lausus Luik. Ta lisas, et Vabadussõja alguse tähistamisele ja äramärkimisele annab pidulikkust juurde ka meie inimeste tänamine.

„Meie eelkäijad on targalt kasutanud ära võimaluse luua Eesti riik. Meie ülesanne on teha nii, et me kunagi enam ei peaks ootama võimalust seda riiki uuesti looma hakata,“ märkis Luik.

62 tunnustatava seas on mitmeid inimesi, kes panustasid Eesti ja mõne välisriigi kahepoolse kaitsekoostöö edendamisse, küberväejuhatuse loomisse, riigikaitselise taristu arendamisse, rahvusvahelise kaitsekoostöö arendamisse või kaitseväekohustuslaste terviseseisundi hindamise süsteemi toimimisse ja arendamisse.

Kõrgeima tunnustuse, ministeeriumi I klassi teeneteristi sai kindral Riho Terras silmapaistva ja olulise panuse eest Kaitseväe juhatajana Eesti riigikaitse arendamisse.

Kaitseministeeriumi II klassi teeneteristi pälvis kolonelleitnant Mark Paul Attrill silmapaistvate teenete eest Eesti NATO staabielemendi käivitamisel alates 2015. aastast ja NATO liitaste siirmiseks vajaliku ettevalmistuste toetamisel.

II klassi teeneteristi sai ka kaptenleitnant Gary Lee Brooks Eesti ja Ühendkuningriigi kahepoolse kaitsekoostöö silmapaistva arendamise eest.

Olulise panuse eest küberväejuhatuse loomisesse määrati III klassi teenetemärk Mihkel Tikk’ile, kolonel Andres Hairk’ile ning major Silver Andrele.

Doktorid Katrin Peterson, Margit Kivaste ja Triinu-Mari Ots pälvisid kuldrinnamärgi väljapaistva panuse eest kaitseväekohustuslaste terviseseisundi hindamise süsteemi toimimisse ja arengusse.