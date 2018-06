FOTOD | Kaitseminister andis tunnistused vastsetele riigikaitseõpetajatele

Kaitseminister Jüri Luik andis täna üle tunnistused riigikaitseõpetaja kursuse lõpetanutele ning tänas neid pühendumuse eest.

Luige sõnul tähendab riigikaitseõpetajaks olemine eelkõige uusi väljakutseid ja võimalusi. „Te olete esimesed, kellega noored riigikaitseküsimustele vastamises kokku puutuvad ning just teil avaneb võimalus vastata tänapäeva noormeeste ja neidude ühele põhilisele küsimusele – miks on riigi kaitsmises osalemine oluline,“ märkis Luik.

Kaitseminister rõhutas noortes kodanikuteadlikkuse ja Eesti vajadusel kaitsmise valmisoleku kujundamise tähtsust. „Oluline on arusaam, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine ülesanne,“ ütles Luik.

Luige sõnul annab riigikaitseõpetus noortele võimaluse saada ülevaade kaitseväeteenistusest ja kaitseväelase karjääri valikutest.

„On selge, et sugugi kõigist teie tulevastest õpilastest ei saa kaitseväelasi ega kaitseliitlasi, kuid teadmised riigikaitsest aitavad neil mõista paljusid teisi protsesse nii meie ühiskonnas kui ka maailmas laiemalt,“ märkis Luik. „Tark rahvas, kelle kaitsetahe on kõrge, on parim heidutus,“ lisas kaitseminister.

Valmisoleku õpetada riigikaitse valikainet gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses omandas kokku 17 inimest, nende seas julgeolekutöötajad, kaitseväelased, kaitseliitlased, pedagoogid ja üliõpilased.