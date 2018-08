FOTOD | Kahenädalasele Ida-Virumaa välitöödele läheb üle 160 riigiametniku, ava- ja lõpupeod lähevad maksma ligi 10 000 eurot

Välitööde põhieesmärk on arengustrateegiate jaoks sisuliste ideede kogumine koostöös erinevate ametkondade ning kohalike partnerorganisatsioonidega. Ida-Virumaale läheb 6.-17. augustini välitöödele 16 asutust ja üle 160 ametniku.

"Aastate jooksul on tekkinud küsimusi, mida ei ole olnud võimalik ära lahendada ja selle asemel, et oodata ja loota, et asjad lahenevad iseenesest, peaksime otsima uusi koostöövorme, mille läbi on võimalik leida häid ja innovatiivseid lahendusi. Meile tundus, et see on uus koostööplatvorm, läbi mille saavad kokku väga erinevad inimesed ja üheskoos leida lahendusi," rääkis Piret Hartman. Ta lisas, et mida rohkem suudetakse erinevaid valdkondi kokku tuua, seda tulemuslikumad on lõpplahendused.

Ava- ja lõpuürituse finantseerimiseks kulub Kultuuriministeeriumil ligikaudu 10 000 eurot. Toitlustuse, objektide külastused ja meelelahutuse maksab kinni iga osaleja omast taskust.

Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Kadri Tali märkis ära, et alanud üle-eestilise strateegia Eesti 2035 koostamise raames korraldatakse välitöödel sellega seonduvaid seminare ja kohale kutsutakse kohalike omavalitsuste esindajaid, ettevõtjaid. "Peame kõigi kutsututega nõu ja küsime neilt millises Eestis nemad tahaksid elada 15 aasta pärast ning mis on need teemad, millega tuleks aktiivselt tegeleda. Räägime ka struktuurivahendite kasutamisest ning arutame murekohtade üle," ütles Tali.