FOTOD: Kagupiiri külastanud reservohvitseride laskevõistluse võitis ettevõtja Toomas Luman

Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) pidas sel nädalavahetusel Haanjas kolmepäevase talveseminari, mille käigus külastasid nad Piusa piirivalvekordonit Võmmorski külas ning korraldasid laskevõistluse.

Julgeoleku tagamist kagupiiril tutvustasid Lõuna prefekt Vallo Koppel ja Piusa piirivalvekordoni juht Valmar Hinno ning piirivalve kiirreageerijad. Ühtlasi asetasid reservohvitserid pärja Võru raudteejaama rajatud massiküüditamiseohvrite monumendi jalamile.

Seminari käigus räägiti rändeprobleemidest ja meeleoludest peamiselt rahvusvahelises reservohvitseride organisatsioonis CIOR. “Kunagised mõnede riikide meeleolud, et igavene rahuaeg on saabunud ja Venemaa tuleks võtta peamiselt NATO riikide reservohvitsere koondava ühenduse liikmeks, on taandunud,” sõnas EROKi esimees kapten Andre Lilleleht, kelle sõnul on reservohvitseri rolliks muutuvad julgeolekuolukorras olla sidustajaks riigiasutuste ja ühiskonna vahel.

Talvelaagris toimus Eesti Reservohvitseride Kogu laskevõistluse esimene karikaetapp, millest võttis osa 32 reservohvitseri. Avaetapi võitjaks Tsiatsungõlmaa lasketiirus osutus ettevõtja ja major reservis Toomas Luman, kes täitis Kaitseliidu esiküti normi, kogudes kolme harjutusega 265 punkti. Osalejatel tuli lasta vintpüssist AK4 100 meetri kaugusele10 lasku nii lamades, põlvelt kui püstiasendist. Kokku täitsid kaitseliidu esiküti normi kõik kolm esimest laskurit.

Talvelaagri karika võitmiseks tuli lasketulemust kaitsta ka suusarajal ja sellega sai kõige paremini hakkama kapten Indrek Reismann.

Reservohvitseride talvelaagril lõid kaasa ka Soome reservohvitserid.

Eesti Reservohvitseride Kogu saab tänavu 20 aastaseks