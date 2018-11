FOTOD | Kadriorus Uus-Sadama bussipeatuse juures võeti maha üks Tallinna jämedaimaid puid

A. Weizenbergi tänava alguses kasvanud puu vanuseks hinnati üle 150 aasta. Tegemist on ühe Tallinna jämedaima puu ja vanima papliga.

Puu seisund oli halb juba aastaid ning eakas pappel vajas mitmel korral ka hoolduslõikust. Papli seisundit jälgiti regulaarselt, oma hinnangu puu tervisele on andnud eksperdid Eestist ja välismaalt. Kui siiani piirdusid spetsialistide soovitused hoolduslõikuse ja jälgimiskohustusega, siis tänavuse ülevaatuse käigus leiti, et puu on sedavõrd murdumisohtlik, et õnnetuste vältimiseks tuleb see eemaldada.

„Väärikas puuhiid kasvas Narva maantee ja August Weizenbergi tänava vahelisel haljasalal Uus-Sadama bussipeatuses, kohas, kus pidevalt viibib kümneid inimesi ja on tihe liiklus. Sellises asukohas ei ole meil kahjuks võimalik murdumisohtlikku puud säilitada,“ ütles abilinnapea Züleyxa Izmailova ning lisas: „kui puu juurestikuga oleks omal ajal hoolikamalt ringi käidud, pean siin silmas mitmeid kaevetöid puu juurestiku kaitsealas, siis oleks suursugune puu veel kümneid aastaid elada saanud!“