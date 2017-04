FOTOD: Kadriorus USA kongressi spiikri Paul Ryaniga kohtunud president Kaljulaid: NATO on täna tugevam kui kunagi varem

President Kaljulaid kohtus eile Kadriorus USA esindajatekoja spiikri ehk USA tähtsuselt kolmanda mehe Paul Ryaniga.

President Kersti Kaljulaid kohtus eile õhtul Kadriorus USA esindajatekoja spiikri Paul Ryaniga. Riigipea rõhutas kohtumisel Atlandi-ülese koostöö olulisust ning tänas USA esindajaid tugeva panuse eest läänemaailma julgeoleku tagamisel.

"NATO on täna tugevam kui kunagi varem ning USA panust sellesse pole võimalik üle hinnata," ütles president Kaljulaid. Ta rõhutas, et Ameerika Ühendriigid on Eesti ühed kõige lähemad liitlased juba alates meie iseseisvuse taastamisest ja Vene vägede väljaviimisest Eestis.

Spiiker Ryan ja president Kaljulaid tõdesid ühiselt, et nii tugev NATO kui ka tugev ja toimiv Euroopa Liit on see, mida tahetakse näha mõlemal pool Atlandi ookeani. "Olgu siis küsimus võitluses terrorismiga, hübriidohtude mõistmises ja neile vastu seismises või julgeolekualases koostöös laiemalt," sõnas riigipea.

Kohtumisel arutati ühtlasi kahe riigi koostööd küberjulgeoleku valdkonnas. "Eestil on unikaalne ja pikaajaline kogemus selles, kuidas ehitada üles digitaalset ühiskonda ning mida tähendab küberjulgeolek. Ma loodan, et näeme peagi ka kahe riigi ühiseid ettevõtmisi ja senisest veel tihedamat koostööd selles vallas," oli president Kaljulaid lootusrikas.