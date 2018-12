FOTOD | Kadriorus allkirjastati ühiskondlik kokkulepe: teaduse ja arendustegevuse riiklik rahastamine tõuseb ühe protsendini SKT-st

„Mul on hea meel, et see lepe täna sõlmitud saab. Maailm muutub järjest teadmiste põhisemaks ja seni endale kätte võidetud koha hoidmiseks pole meil teist teed kui kiirendada oma teaduslik-tehnilist arengut, “ ütles president Kaljulaid allkirjastamisel.

Riigipea selgitas, et Eesti rahvas on esitanud oma selge tellimuse nii poliitikutele kui teadlastele ja öelnud, et see maavara, mida võime Eestis kaevandada, asub kahe kõrva vahel. „Eesti loodus peab olema puhas ja meie inimesi ei veena see, et 20. sajandi tehnoloogiad on saanud puhtamaks. Nad tahavad, et jätaksime raskekujulise industrialiseerimise perioodi oma majandusarengus vahele ja liiguksime edasi järjest teadusmahukama majanduse ja teenusmajanduse poole. Kahtlemata ei saa see juhtuda tugeva teaduseta,“ selgitas president Kaljulaid.

Eesti edukaks arenguks vajalikke tingimusi saab luua vaid riik, aga sõlmitud kokkuleppega saame koos Eesti majanduse ja ühiskonna hüvanguks tegutseda, lisas riigipea. „Üks protsent ei ole kindlasti veel piir, aga ehk innustab riigipoolne lubadus ja laiapindne kokkulepe ka erasektorit rohkem kaasa tulema, et meie ülikoolidega veelgi paremat koostööd teha,“ ütles president Kaljulaid ning tänas leppe algatusrühma liikmeid Andres Koppelit, Ruth Oltjerit, Marek Tamme ja Kristjan Vassilit.