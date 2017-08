FOTOD | Kaasaegse tänavakunsti tippteos maeti kollase värvi alla

Selle nädala alguses võõbati Nunne 3 majasein kollaseks, värvikihi alla jäi tänavakunsti tipptegija Edward von Lõnguse teos kivikuningast. Kokkuleppe kohaselt pidi kunstiteos olema seal kuni 2018. aasta lõpuni.

Juunis Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva pidustuste ning kunstifestivali raames Tallinna vanalinna Nunne tänavale maalitud Edward von Lõnguse teos kivikuningast kadus sel nädalal linnapildist.

Ka kunstifestivali korraldajate jaoks on arusaamatu, miks keegi seina ja sealse kunstiteose üle värvis. "Püüame ise ka sellele jälile saada, mis seal täpselt juhtus," täpsustas Tallinn Art Weeki üks eestvedajatest Kadri Uus.

Tänavakunsti müstiline kadumine

Eesti Vabariik 100 sünnipäevapidustuste puhul korraldatud (R)estart Reality tänavakunsti projekti raames ärkavad digitehnoloogia toel üle kogu Euroopa ellu Edward von Lõnguse isikupärased ja ehteestlaslikud tegelaskujud ligi 100 aasta tagusest maailmast, kutsudes linnarahvast endaga tutvust sobitama. Tallinn Art Weeki raames tehti tänavakunsti tippteoseid nii Tallinnasse kui ka Tartusse. Tallinnasse tegi Edward von Lõngus kunstiteose kivikuningast aadressile Nunne 3, teine teos Miinast ja Ennust nägi ilmavalgust Energia Avastuskeskuse seinal aadressil Põhja pst 31.

Põhja puiesteel asuv teos võõbati üle aga mõned nädalad pärast kunstifestivali Tallinn Art Week 2017. Festivali korraldaja peab tõenäoliseks, et grafitieemalduse käigus jäeti kahe silma vahele, et tegu on tänavakunsti tippteosega. "Lihtsalt inimene tegi oma tööd ja ei pööranud suuremat tähelepanu, kas see on Edward von Lõngus või mingi muu asi," selgitas Uus.

Mis juhtus Nunne tänaval?

"Iseenesest on meil suhted selle seina omanikuga igati head olnud. Nende jaoks oli see (kunstiteose ülevärvimine - A.P.) samamoodi üllatus," selgitas projekti üks eestvedajatest.

Tallinna kesklinna valitsuse linnakeskkonna osakonna juht Aigar Palsner selgitas, et taies oli täis soditud ning rikutud. "Elektrilevi värvis seina ära, et tagada oma vara korralik väärikas väljanägemine. Ja õigesti tegid," kommenteeris Palsner.

Linna esindaja sõnul on juhtumist räägitud nii Elektrilevi kui ka tänavakunsti autori Edward von Lõngusega ning kunstnik maalib pildi uuesti. "Kõik on kontrolli all ja midagi halba pole me teinud," märkis Palsner kokkuvõtteks.

Kes on Kivikuningas Lembit?

Kivikuningas Lembit on kõigi Eesti kivide ülemvalitseja. Tal tiksub turjal juba 100 aastat, aga sammaldunud alamatega võrreldes võib teda lausa poisikeseks pidada. Vanade kividega on tal hea juttu puhuda, sest nii saab end märksa nooremana tunda.

Lembit austab kive väga ja tunneb igaüht neist nimepidi. Tema parim sõber, rändrahn Ragnar, tuleb Skandinaaviast. Temaga võiks Lembit vabalt kõnelda tavalises kivide ja kändude keeles, kuid mõlemad tahavad harjutada hoopis väljasuremisohus graniidi murret.

Kui Lembitul on igav, siis läheb ja istub ta mõnele kivile ja toksab kannaga, kuni kivi ärkab. Kivid ei pane seda pahaks, nad on üllatavalt jutukad. Neil on palju aega rääkida ja Lembitul kuulata.

Allikas: NOAR