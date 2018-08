FOTOD | Kaarli kirikus esitas 300-liikmeline ühiskoor Pärdi "Te deumi", dirigeeris maestro Tõnu Kaljuste. Kohal käis Pärt isiklikult

Üritus toimus koorimuusikasündmuse Europa Cantat raames.

«Meie teada on Europa Cantat 2018 suurima registreeritud osavõtjate arvuga muusikafestival, mis Eestis kunagi toimunud. Peaaegu kõik Tallinnas asuvad saalid ja ruumid, milles võimalik laulda, on meie poolt broneeritud,» rääkis peakorraldaja Kaie Tanner. «Piletitega kohti on festivali erinevatel kontsertidel üle 27 000. Lisaks on huvilistele palju tasuta kontserte. Pealkiri «Miljon viisi laulmiseks» haakub festivali ühe peateemaga: muusika uued väljendusvahendid ja seosed teiste kunstiliikidega ning suurema kuulajaskonna hõlmamine. See on lisanud programmi hulga põnevaid esinejaid ja kontserte.»

«Europa Cantat on muusikafestival, mille käigus saab suurpärase ülevaate maailma koorimuusika hetkeseisust,» lisas Tanner. «Tallinnasse tulevad rahvusvahelised promootorid ja kontserdikorraldajad, kellele saame näidata meie kõrgel tasemel dirigentide ja kooride tööd ning heliloojate loomingut, tutvustada siinseid muusika salvestamise, koorilaagrite ja kontsertide korraldamise võimalusi ehk meie laiem eesmärk on saada Eesti tugevalt maailma koorimuusika kaardile.»