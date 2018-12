FOTOD | Justiitsminister andis üle 27 kodanikujulguse aumärki

Tänavu pälvisid kodanikujulguse aumärgi 8-aastane Casandra, 10-aastane Karoliine, 14-aastane Aston, Tiina Leitmaa, Mona Sõukand, Sergei Dayneko (postuumselt), Argo Toming, Kersti Mäevälja, Inga Talmet, Liisi ja Imre Kuusk, Anni Paaret, Ants Kukk, Sandor Saare, Siim Kikerpuu, Ljubov Mossijenko, Mihhail Boltušin, Ove Kreutzwald, Aleksei Iljenko, Karl Paas, Stanislav Beredinov, Hedi Seeman, Andrus Tiitus, Veigo Schapel, Kristo Kruusmann, Arnold Aljaste ja Ragnar-Heini Landsov.

„Mis loomad on Eesti vapi peal? Need loomad on lõvid ja lõvid kehastavad vaprust. Teie kodanikujulgus on teinud teist need lõvid, kes on seisnud meie kõigi vabaduse ja selle eest, et meil oleks ohutu Eestimaal elada. Täna vaatavad kõik Eesti inimesed alt üles teie peale, sest te olete meile eeskujuks. Teie tegevus näitab, kuidas oleks õige käituda, isegi kui seadus meid selleks ei kohusta, sest teid ajendas üldinimlik arusaam sellest, et pahatahtlikkus ei tohi võidutseda. Aitäh teile selle eest,“ tänas justiitsminister Urmas Reinsalu kodanikujulguse aumärgi saajaid.

Riigi peaprokurör Lavly Perling sõnas, et julgus ei tähenda hirmu mitte tundmist vaid hirmust võitu saamist. „Minu suurim lugupidamine kõigile, kes on märganud enda ümber abivajajat ning astunud välja tema kaitseks. Eriti kiidan neid julgeid lapsi, kes on märganud kurjust ja sellele vastu astunud. Tänased lapsed annavad meie ühiskonnale näo tulevikus ning ma loodan, et meie tulevik on just nende julgete laste nägu,“ lisas peaprokurör Perling.

Mõned näited kodanikujulguse aumärgi saajate kohta: