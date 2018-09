FOTOD | Jüri Ratas TTÜ 100. aastapäeval: ülikoolid annavad ühiskonnale suuna

Juhatades sisse ülikooli auväärset ajalugu mõtestavat juubelilavastust "Tulevik algas eile" tänas peaminister kõiki rektoreid, õppejõude ja töötajaid, aga ka üliõpilasi, kes on aastakümnete jooksul Tallinna tehnikaülikooli nii kaugele kandnud ning Eesti eduloole kaasa aidanud.

Viidates ülikooli rektorile akadeemik Jaak Aaviksoole, rõhutas peaminister, et nii saamisjärgus kui ka täna on TTÜ alati olnud mitte mugavusvalik, vaid väljakutse. "Need sõnad tulid mulle meelde vaadates tehnikaülikooli 100. aastapäevaks valminud saadet "Mõistuse ja käega". Saates meenutati ülikooli algusaegu: õhtul magati joonistuslaua peal, hommikul läks töö lahti. Kuni laupäeva õhtuni. Siis käidi saunas. Pühapäeval oldi inimene ja esmaspäeva hommikul algas kõik otsast peale," lausus peaminister. "Nii on see kestnud juba sada aastat. Töö käib. See on tõestatud teoreem, mille juurde tagasi pöörduma ei pea," lisas ta.

Päeval võttis peaminister osa ka TTÜ pidulikust avaaktusest, kus kuulutati välja aasta vilistlane ning promoveeriti doktoreid ja audoktoreid. TTÜ vilistlasena rõhutas peaminister, et soov maailma üle mõtiskleda ja seda mõtestada on omane kõigile, kes tehnikaülikooli oma alma materiks peavad.