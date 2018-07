FOTOD | Jüri Ratas Ratas kohtus Stenbocki majas Itaalia presidendi Sergio Mattarellaga

Rändest rääkides ütles Ratas, et Euroopa vajab pikaajalist lahendust. See peaks Ratase sõnul ühelt poolt kindlustama Euroopa Liidu välispiiri ja saatma selge sõnumi, et majanduspõgenikel ei tasu teel Euroopasse eluga riskida. Teiselt poolt on jätkuvalt oluline aidata inimesi, kelle elu on ohus ja kes põgenevad sõja eest. „Peame aitama inimesi ja üksteist toetama, kuid see saab toimuda vaid vabatahtlikkuse alusel,“ märkis Ratas.

Peaminister lisas, et Eesti on osalenud Euroopa Liidus solidaarselt põgenike ümberasustamisel ja –paigutamisel. Eesti on võtnud vastu 206 kaitset vajavat inimest Türgist, Kreekast ja Itaaliast. Aastail 2015-2017 panustasime Euroopa Liidu rändekava täitmisesse üle 5 miljoni euro. Aafrika usaldusrahastusse on Eesti maksnud seni 1,45 miljonit eurot ning eraldab lisaks 150 000 eurot.

Loe veel

Tänu Euroopa Liidu ja partnerite ühistele pingutustele jõudis eelmisel aastal Euroopasse üle kahe korra vähem ebaseaduslikke sisserändajaid kui 2016. aastal ning 6,5 korda vähem kui 2015. aastal. Ebaseaduslike piiriületuste arv vähenes 60 protsenti.

Ratas ja Mattarella tõdesid, et Eesti ja Itaalia koostöö on sõbralik. „Meie kaubavahetuses on siiski omajagu arenguruumi. Kindlasti annaks sellele positiivse tõuke otselennu ühendus Tallinna ja Rooma vahel,“ ütles Ratas.