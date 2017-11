FOTOD | Jüri Ratas põhjendab aktsiisitõusu: alkohol ei ole tarbekaup ega esmavajadus

Keskerakonna esimees Jüri Ratas pidas täna erakonna volikogu ees kõne, milles tõdes, et Reformierakond külvab alusetult paanikat, sest on alustanud riigikogu valimiskampaaniat. Ratas puudutas ka paljuräägitud aktsiiside teemat.

Ratas sõnas, et nii nagu uus valitsus ei saanud 100 kriitikavaba päeva, pole ka praegu tulemas rahulikku tööaega. "Küll leiavad Reformierakonna juhtivad poliitikud, et 21. sajandi e-riigile käib üle jõu maksuvaba tulu arvutamine. Küll püütakse sisendada, et valitsus on alkoholiaktsiisi osas lootusetult tülli läinud. Ühtviisi sisutühjad väited mõlemad," rõhutas Ratas.

Erakonna esimees tõdes, et maksuvaba tulu reformi puhul püütakse viia väitlust selle sisult peenhäälestamisele. "Meie räägime tööinimeste ja eakate sissetuleku suurendamisest. Vastuseks kuuleme, et meie NOKIA olevat ühetaoline maksusüsteem, mis ei sobi kuidagi euroopalikku väärtus- ja majandusruumi," ütles Jüri Ratas.

Niisamuti külvab opositsioon paanikat riigieelarve tasakaalu ja majanduskasvu osas, leiab Ratas. "Tegelikkuses oleme koos tublide ettevõtjate ja töökate inimestega viinud Eesti majanduse uuele tõusule. Novembris tõstis rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Eesti A+ riigireitingu väljavaate seniselt stabiilselt positiivsele. Seda esimest korda alates 2011. aastast," tõi Ratas välja.

Valitsuse alkoholipoliitika kohta sõnas Ratas, et inimeste tervis on seatud esikohale ning siht on vähendada alkoholi tarbimist ja sellega kaasnevaid kahjusid. "Alkohol ei ole tarbekaup ega esmavajadus, selle liigtarvitamine lõhub meie peresid ja röövib inimeste elusid," selgitas ta.

Keskerakonna esimees sõnas lõpetuseks, et Keskerakonna juhitud valitsuse poliitikale annavad hinnangu Eestimaa inimesed. Ta sõnas, et Keskerakonna ja valitsuse positsioon on tugev, sest teatakse, kes seisab inimeste heaolu eest ja kes jagab tühje lubadusi. "Riigikogu valimiste põhiküsimus on väga selge ja põhimõtteline – kas jätkub meie senine inimkeskne poliitika või tuleb tagasi Reformierakond," ütles Ratas.