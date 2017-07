FOTOD | Jüri Ratas kohtus Londonis Theresa Mayga

Jüri Ratas viibib täna lühivisiidil Suurbritannia pealinnas Londonis. Seal kohtus ta ka sealse peaministri Theresa Mayga.

Kahe peaministri kohtumine on järjekordne Ratase külaskäik EL liidrite juurde, et tutvustada Eesti eesistumise plaane.

Nagu rahvusvahelistelt piltidelt näha, kohtuti legendaarses

Downing Street 10 hoones, kus May tööruumid.

Ratas ja May on varem pikemalt vestelnud EL-i liidrite kohtumistel Brüsselis.

"Tänane kohtumine läks väga hästi ja möödus töises õhkkonnas. Esiteks oli aruteluks kaitse ja julgeoleku koostöö ning ma tänasin teda selle eest, et tema isiklikult kui ka Suurbritannia laiemalt on panustanud kohalolekusse Tapal. Samuti olid väga tõsiselt laual digitaalteemad ja ma kutsusin teda Tallinnasse 29. septembriks digivaldkonna tippkohtumisele. Lisaks rääkisime rände, majanduse ja sotsiaalvaldkonna teemal ning kindlasti viis jutuajamine ka Brexitini. On oluline, et me mõistaksime väga selgelt, et Suurbritannia jääb Euroopasse ka siis kui Brexit on läbi ja see koostöö, mis on majanduse alal, inimeste ja elanike õiguste osas ning kaitsealaline koostöö NATO asjus, jääb alles," ütles Ratas.

Peaminister lisas, et tal on Theresa Mayga väga hea isiklik läbisaamine, mis sai alguse juba möödunud aasta detsembris, kui riigipead esmakordselt Euroopa Liidu ülemkogul kohtusid. "Me oleme kohtunud korduvalt ka NATO kohtumiste raames ja meil on olnud omavahel ka telefonikõnesid nii minult temale kui ka vastupidi. See on ka inimlikul tasemel väga hea koostöö," lisas Ratas.

Jüri Ratas on Eesti EL eesistumise raames käinud kohtumas pea kõigi Euroopa riigijuhtidega. Pärast Suurbritannia külastamist on tal jäänud käia veel ühes riigis - Horvaatias.