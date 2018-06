FOTOD | Jüri Ratas kohtus kultuurikatlas Läti ja Leedu peaministritega

Eesti, Läti ja Leedu riigi- ja valitsusjuhid kinnitasid veebruaris, et nende jaoks on Euroopa Liidu 2021-2027 aasta eelarvakava läbirääkimistel prioriteet tagada rahastus Rail Balticu valmis ehitamisele. Mai algul esitas Euroopa Komisjon ettepaneku järgmiseks eelarvekavaks ning praegu järgnevad sellele erinevate fondide reeglite ja suuruse ettepanekud. Eesootavate läbirääkimiste valguses rääkisid Balti peaministrid ja Poola välisminister veelkord üle Rail Balticu rahastamise väljavaated.

Kolmanda teemana oli arutlusel julgeolek ja 11.-12. juulil toimuva NATO tippkohtumise ettevalmistused.

„Läheme NATO tippkohtumisele hea sõnumiga. Sel aastal on kõigi Balti riikide ja Poola kaitsekulud kaks protsenti või enamgi sisemajanduse koguproduktist. Lisaks suurendas Eesti oma panust NATO Afganistani operatsiooni 40 kaitseväelasega ning seisame seal külg-külje kõrval USA ja Suurbritannia vägedega. Jagame ühiseid kohustusi. NATO on kohal Balti piirkonnas ning meie tegeleme julgeolekumuredega NATO lõunatiivas,“ rääkis Ratas.

Peaminister Ratas märkis, et tal oli väga hea meel, et sai ametikaaslastega ühistest olulistest teemadest põhjalikult rääkida. „See on märk meie lähedasest sõprusest. Kokku hoides ja kokku leppides oleme tugevamad ning saame oma inimeste elujärge ja turvalisust parandada. Sest just selle pärast me üheskoos pingutame ja neid suurprojekte ellu viime,“ ütles ta.