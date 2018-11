FOTOD | Jüri Ratas kohtus Kadriorus Kersti Kaljulaidiga. Ratas: Kaljulaid Marokosse rändelepet allkirjastama ilmselt ei sõida

Ratas oli eile tulemusega rahul ning teavitas avalikkust, et nüüd on leppele vajalik poolehoid olemas. "Olen korduvalt lubanud, et lähtume ÜRO ränderaamistiku toetamisel riigikogu avaldusest. Austan ja tunnustan parlamendi otsust toetada ÜRO globaalset ränderaamistikku."

Riigikogus toetas lepet 41 saadikut, 27 oli vastu ning 30 ei hääletanud (neist 29 reformierakondlased).

Ratas sõnas päras tänast kohtumist Delfile, et president ilmselt siiski ise Marokosse ei sõida. Välisministeerium otsustab, kes kohtumisel Eestit esindab.

ÜRO kohtumine Marokos Marrakechis toimub 10.-11. detsembril. Just seal arutatakse ülemaailmset rändelepet. Varasemalt on Kaljulaid öelnud, et ootab valitsuselt, et nad teemat arutaks, vajadusel konsulteeriks parlamendiga või kaasaks eksperte ning kujundaks selge ja üheselt arusaadava seisukoha ränderaamistiku küsimustes.