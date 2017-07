FOTOD | Jüri Mõis, Urmas Sõõrumaa ja Mart Luik arutavad valimisliidu suunda, programm saab paika septmbriks

Täna pärastlõunal kogunes Rotermanni kvartalis nõupidamisele valimisliidu Tegus Tallinn tuumik Urmas Sõõrumaa, Jüri Mõis ja Mart Luik.

Sõõrumaale kuuluvas US Investi kontoris toimuval koosolekul arutatakse valimisliidu edasisi plaane. Mehed ise ütlesid kohapeal viibivale Delfi reporterile, et tegemist on lihtsalt töökoosolekuga ning valimisprogramm loodetakse lõplikult paika panna septembri alguseks.

Ärimees ja endine Tallinna linnapea Mõis väitis eile Delfile, et valimisliit on praegu tegelenud rohkem rakenduslike küsimustega ning avaldas lootust, et saab tänasel nõupidamisel täpsema ülevaate valimisliidu hetkeseisust ning kui palju inimesi on jõutud praeguseks oma nimekirja meelitada või kui paljud on ise selleks valmisolekut avaldanud.

"Me ei ole veel oma kampaaniaga alustanud ja me ei ole ka inimesi ise sundinud oma nimesid välja käima, et nad on oma nõusoleku meie valimisliidus osalemiseks andnud. Meil on inimestega kokku räägitud ja me ei muretse nimede pärast. Praegu on kõik suurte läbirääkimiste teema. Me oleme leidnud ootamatu üksmeele selles, et tulevase opositsiooni ja koalitsiooni piire tuleb hägustada, mitte öelda osadele tallinlastele, et kuna teie jäite valimistel vähemusse, siis sõitke kuu peale või minge seenele. See peab käima nagu normaalses ühiskonnas, et linna juhitakse proportsionaalsete häältega," sõnas Mõis valimisliidu tegemiste kohta eile.