FOTOD | Joppenpuhh ja klaasiklirin: reedel äkkpidurduses vigastada saanud viis inimest polnud esimesed ohvrid, Pärnu linnaliinibussidega juhtub pidevalt õnnetusi

Reedel viidi viis Pärnu liinibussiga reisinud inimest haiglasse, kuna keelava fooriga ristmiku ületanud bussijuht oli sunnitud äkkpidurdama. See polnud aga esimene õnnetus, mis viimastel kuudel sealse linnaliini bussijuhid hooletusest põhjustanud on.

Delfi toimetusega võttis ühendust Priit, kes ootas täpselt kuu aega tagasi kella poole kümne ajal hommikul Tallinna maanteel vasakpööret Raua tänavale. "Tagant tuli täie kiirusega liinibuss number 11 ja sõitis täie hooga tagant sisse. Ise vabandas, et jälgis peegleid," ütles Priit.

Ülalolevast galeriist saab näha, mis autost järele jäi. Mootor enam ei käivitunud ja hiljem tunnistati töökojas auto mahakandmisele.

Bussijuht tunnistas oma süüd ja politsei jaoks vajadust seega ei olnud. Auto oli kindlustatud ja sel nädalal peaks Priit oma sõiduki kätte saama. "Kindlustus tasus normaalse hüvitise, aga ikkagi olin ilma süüta kuu aega autota," ütles Priit.

Alates juulist teenindab Pärnu linnaliine SEBE. Asutuse juhatuse liige Üllar Kaljuste möönab, et tõepoolest on mingil põhjusel hakanud need õnnetused tulema väga järjestikku. "Üks juhtum oli veel, kus bussijuht tagurdas, ei märganud, et taga on üks puu ja sõitis tagumise klaasi katki," ütles ta.

Kõnealune juhtum leidis aset septembris, kui varahommikul eksis buss marsruudil ja üritades ümberpööret teha, tagurdas ta vastu puud. Bussis viibinud lugeja kinnitas, et buss sõitma ranna äärest, aga keeras hoopis turu juurest alla. "Avastades, et on vale koha peal, hakkas juht tagurdama, kuniks kostus valjult "joppenpuhh" ja klaasiklirin," kirjeldas bussis viibinu.

Loe veel

"Me näeme, et peame hetkel juhtide seas väga tõsise uue koolituse läbi viima. See on hetkel kõige kiirem ja ainuvõimalik lahendus. Me ei saa neid kõiki korraga kokku, aga peame neid kolmes-neljas tsüklis tegema ja meie nägemust ikkagi meelde tuletama, et kuidas liini teenindamine ja töösse suhtumine peaks välja nägema," ütles Kaljuste.

Kindlasti saavad Kaljuste sõnul bussijuhid edasi töötada. "Teisest küljest ka järjekorda ukse taga ei ole. Siiski loodame nendele," ütles Kaljuste.

Eelmisel reedel üritas Pärnu liinibuss ületada ristmikku keelava kollase fooritulega. Teele kõndinud inimese tõttu buss äkkpidurdas, mistõttu said kannatada mitmed reisijad, kellest viis viidi haiglasse.

Bussijuht oli lääne prefektuuri pressiesindaja sõnul kaine ja kõik õnnetuse täpsemad asjaolud selgitab välja väärteomenetlus, mis algatati liiklusseaduse mootorsõiduki poolt varalise kahju või ettevaatamatusest tervisekahjustuse tekitamise paragrahvi alusel.

Bussis viibinud reisija Jürgen ütles, et üks noorem meesterahvas lõi oma pea vastu metalltoru ja mõni vanem naisterahvas sai põrutused kätele. Ühele naisterahvale pandi aga kaelalahas.

Selle sama bussiga töölt koju sõitnud Mari (nimi muudetud ja toimetusele teada) sõnul oli bussijuhi äärmiselt ohtlikku sõidustiili märgata juba enne konkreetset äkkpidurdust. "Bussijuht üritas juba Mai kino ees üht teed ületanud vanemat naist alla ajada. Kui see ei õnnestunud, kihutas edasi. Istusin seejärel, sest mul oli halb tunne, kui ta niiviisi sõitis," kirjeldab Mari juhtunut.

Natuke aega hiljem tegigi buss saatusliku äkkpidurduse. Mari sõnul ei olnud nii, et ainult mõni inimene kukkus. "Kõik kukkusid, isegi istuvad inimesed," räägib ta. Mari ise sai ka kergemaid vigastusi, kuid tõttas siiski teistele reisijatele appi.

Bussijuht ei teinud aga hädas reisijates välja ja sõitis esialgu edasi. "Kutsusin kiirabi ja karjusin seni, kuni bussijuht inimeste korduvate palvete järel lõpuks järgmises bussipeatuses peatus," kirjeldas Mari.