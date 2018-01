FOTOD | Järvevana teel takistavad liiklust koormast pudenenud betoonplokid, politsei soovitab piirkonda vältida

Tallinnas Järvevana teel on liiklus häiritud, sest veokilt kukkusid sõiduteele betoonpaneelid.

Paneelid on päris rasked, neid teelt eemaldada üritavad töömehed ütlesid Delfi ajakirjanikule, et kaalu poolest jäävad need vahemikku 2-7 tonni.

Õnnetus juhtus Järvevana tee 9 maja juures suunaga Lasnamäe poole kohe pärast Pärnu maantee ristmikku. Sõiduteele on kukkunud kaks pikka betoonpaneeli ja kaks on otsapidi veoki haagiselt maha libisenud.

Paeguseks on selgunud, et autol polnud liikluskindlustust, ka oli tasumata teemaks.

Järvevana tee Lasnamäe-suunaline liiklus on täielikult seiskunud ja politsei soovitab autojuhtidel piirkonda vältida.