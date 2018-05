FOTOD | Järvamaal kadus hommikul nelja-aastane poiss: õhtul laps õnneks leiti!

Täna hommikul lahkus Järvamaal Kädva külas oma koduhoovist nelja-aastane Tim Timmo. Otsingutesse kaasas politsei isegi helikopteri. Laps leiti kella 19.20 paiku.

Kella 9.11 ajal teatasid murelikud lähedased politseile, et Kädva külas asuvast koduhoovist on 4-aastane Tim Timmo koos koeraga kadunud.

PPA

"Käivitamise Kädva külas laialdase otsingu kadunud poisi ja koera leidmiseks ning teeme kõik, et laps enne pimedat üles leida," ütles Paide politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Mati Seire kella 17 paiku.

Otsingutesse olid kaasatud Lääne prefektuuri nelja maakonna politseinikud, kaitseliit, päästeamet, ümberkaudsed elanikud ja teised vabatahtlikud. Läbi käidi nii naabertalude hoovid kui ka metsad, mis Tim Timmo elupaiga lähedale jäävad. Piirkonda kontrollis kaks politsei jäljekoera ning otsingutesse oli kaasatud PPA lennusalga kopter.

Kohapeal käinud Delfi piltnik ütles, et külaelanikud tulid otsinguteks appi. Oldi optimistlikud, et poiss õnnestub peagi leida. Tim Timmo on väga aktiivne ja jutukas poiss, kuuldavasti olla ta varem ka kodust lahkunud ja kõndinud mitme kilomeetri kaugusele.

Kella 19.20 paiku laps leitigi. Tim Timmo oli koos koeraga jõudnud kodust ligikaudu pooleteise kilomeetri kaugusele metsa. Poissi märkas seal üksinda otsinud mees. Poisiga on küll kõik korras, aga igaks juhuks vaatab kiirabi ta üle.