FOTOD | Janek Mäggi Keskerakonna suvepäevadel: Ega lugupeetud inimene ei julge Valka minna, sest seal on need kohutavad viinapoed

Majandusminister Kadri Simson tahtis rääkida ka muust peale tasuta bussisõidu maal, aga inimesi huvitas just see. "Tundub, et paljud avastasid, et ka maal saab bussiga sõita," rääkis Simson. Kui varem maal bussisõitjate arv vaid langes, siis 1. juulist hakkas see tõusma.

Ta hoiatas, et Reformierakond tahab tasuta bussisõidu maal lõpetada, samuti tahab Reformierakond ehitada suured maanteed 2+2 teedeks kruusateede arvelt, Keskerakond tahab samad teed 2+2 sõiduradadega teedeks ehitada aga laenu võttes. Ta kritiseeris, et Reformierakonna ajal ehitatigi Tartu maanteed neljarajaliseks kruusateede arvel.

Riigihalduse minister Janek Mäggi rääkis, et tema kümnel maakonnavisiidil on räägitud kõikjal kahest probleemist. Esiteks tahetakse kõva kattega teid ja kiiret internetti, teiseks aga tööd.

Tema arvates on üle võimendatud mure selle pärast, et inimesed elavad 5-7 aastat välismaal. Praegu on inimesed naasma hakanud. Kagu-Eestist pärit Tamm kinnitas, et tema kodukandis pole enam ühtegi tühja talu, uut maja ehitatakse ka vanale talukohale, kus on eelmisest talust alles vaid vana tammepuu.

Haridusminister Mailis Reps kiitis palgatõuse. Kui mõnel pool sai kõrgharidusega lasteaiaõpetaja veel hiljuti vaevalt 400 eurot, siis nüüd on see 1000 kandis.

Mäggi kavatseb minna peatselt nädalaks Valka tööle. Selle põhjusena nimetas ta sealse rahva suure huvi ministritega suhelda, mida ühepäevane visiit ei rahulda. Seega mõtleski ta meeskonnaga minna nädalaks Valka.

Teisel pool piiri on aga Läti. "Ega lugupeetud inimene ei julge Valka minna, sest seal on need kohutavad viinapoed. Ei tea, kas teeme sinna ühisvisiidi? Vist mitte," arvas sellest Mäggi. Küll aga olid Läti viinapoodide olukorraga tuttavad kõik Valgamaa omavalitsusjuhid, kellega ta kokku oli puutunud.

Mäggi nentis, et Valga olukord pole ülemäära hea. Selle lahendamiseks oli mõte pakkuda mehel publikust, kes leidis, et taastada tuleb Valga õmblusvabrik ning tagasi tuleb tuua Tiit Vähi, kes teeks Valgasse uuesti autobaasi.