FOTOD | Jälle koju: Malist jõudsid tagasi seal asju kontrolli all hoidnud kaitseväelased

Eesti kontingendi ülema major Kristjan Karisti sõnul jätsid Estpla-26 sõdurid liitlastele hea mulje ja käitusid missioonil professionaalselt. „C-jalaväekompanii ülemana on mul hea meel, et saime siin oma oskusi näidata. Veel enam olen uhke oma meeste üle, et hoidsime alal Eesti kaitseväe professionaalset kuvandit,“ ütles major Karist.

Estpla-26 teenistus Malis mässutõrjeoperatsioonil Barkhane algas augustis, mil üksus asus Prantsusmaa võõrleegioni II langevarjurite rügemendi alluvuses täitma Gao sõjaväebaasi väekaitseülesandeid.

Teenistuse käigus tegi üksus koostööd nii võõrleegioni võitlejatega kui ka oktoobris Malisse saabunud Prantsuse-Saksamaa ühendbrigaadiga. Koju saabunud rühmalt võttis vastutuse üle juba novembri lõpus Malisse jõudnud Estpla-28, mis koosneb samuti enamjaolt Scoutspataljoni C-jalaväekompanii sõduritest.

Operatsioon Barkhane on Prantsusmaa juhitud operatsiooni Saheli regioonis, mille eesmärk on toetada viie riigi, Mali, Mauritaania, Burkina Faso, Nigeri ja Tšaadi valitsuse võitlust Euroopasuunalise ebaseadusliku immigratsiooni, inimkaubandusega ning takistada islamiäärmuslaste tegevust regioonis. Lisaks eestlastele panustab operatsiooni ka Suurbritannia ja Hispaania.