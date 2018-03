Fotod: jalaväelased panid käredas pakases oma oskused proovile

Ligi 300 Kalevi ja Viru jalaväepataljoni kaitseväelast osales kaitseväe keskpolügoonil ühises

laskelaagris, et harjutada erinevaid lahinguliike.

Lahinglaskmistel osalejad kinnistasid oma oskusi jao taktikalistes tegevustes rünnakul ja kaitsel ning said ülevaate hetke väljaõppetasemest.

"Ilm tuli meile appi, raskendades ajateenijate jaoks ülesannete täitmist ning pannes jagusid tegutsema vastavalt õpitud drillidele," ütles harjutuse korraldaja Kalevi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Mait Müürisepp ja lisas, et õppuse eesmärgid said kõik täidetud ja siit on hea edasi minna pöörates suuremat tähelepanu välja tulnud puudustele. "Pikad päevad ja külm ilm pani proovile ka tegevväelased, päev algas kell kuus, lõppes kell üksteist, kõik harjutused viidi läbi väga heal tasemel."

Viis päeva kestnud jaotaseme laskelaagris harjutasid sõdurid tegutsemist varitsusse sattumisel, jao kiirrünnakut ning kiirkaitset nii päevasel kui öisel ajal.

Viru jalaväepataljoni ajateenija kapral Deilis Pärnjõe sõnul tegi laskelaager sõdureid tugevamaks: "Ekstreemsetes tingimustes tegutsemine on keeruline - vahepeal on meil siin tuulekülma olnud üle 30 kraadi. Lisaks ülesande täitmisele pidime võitlema pakase ja väsimusega

ning teineteist motiveerima. Lõppkokkuvõttes oleme me nüüd üksustena ühtsemad ning tugevamad," ütles kapral Pärnjõe.

Järgmisel nädalal algavad Kalevi ning Viru jalaväepataljonides rühmakursused, kus rühmi hakkavad juhtima värskelt kaitseväe lahingukooli lõpetanud ajateenijatest reservrühmaülemad.