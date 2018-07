FOTOD | Jaapani rahusaadik kõnnib 52 päevaga läbi Balti keti tee

Ta tuli Baltikumi, et käia läbi Balti keti tee. Ta imetleb Eesti rahvast, et nad on suutnud end vabaks võidelda rahulikult, ilma sõjalisi meetmeid kasutamata. "Läbi ajaloo, isegi sakslaste ja venelaste ajal, on eestlased suutnud säilitada rahvusliku meelsuse targalt ning kaunilt - kirjandus, luule ja laulud," imetles jaapanlane. Ta tõi näite Ernesaksa loost "Mu isamaa on minu arm", mida ta soovib teel kuulda ning näha samas vaimus, nagu ta on seda näinud televisioonist.

Küsimusele, kas ta on rohkem nagu new age pastor, kes püüab tee peale jäävas Raplas ja Viljandis inimesi maailmaparandamise usku keerata, ta naerab. "Oh ei, ma püüan teilt õppida, olete maailmas oma rahuga suureks eeskujuks," sõnas ta.

Ta plaanib siiski septembris tagasi Tallinna jõuda, et minna koolidesse ning rääkida oma tööst noortele, kel pole võimalik nii palju maailma näha.

Küsimusele, kui kaua ta mööda ilma matkata plaanib, vastas ta, et mõne aasta pärast loodab ta jääda paikseks kuskil Ida-Euroopas ning töötada lahendustega, mis muudaksid linnu loodussõbralikumaks. "See võib olla ka näiteks Tallinn," lõpetas Miyata.