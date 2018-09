FOTOD | Jaak Aaviksoo olukorrast parlamendipoliitikas: EKRE tulevik on täna kindlasti palju roosilisem kui Isamaal

Tänase esimese saate külaliseks oli Jaak Aaviksoo, peagi 100. aastapäeva tähistava Tallinna Tehnikaülikooli rektor, kellega räägiti nii kõrghariduse kvaliteedist, intergratsioonist kui ka poliitikast.

Aaviksoo sõnas saates, et kardab, et Eestis tuleb tasuline kõrgharidus ühel hetkel taas lauale. "See mudel, mis oli Eestis ja teistes postsovietlikes riikides, et ilma rahata saavad õppida targad ja teised saavad end sisse osta... See aeg kindlasti ei tule. Aga mulle tundub, et avalikud taskud jäävad hõredaks igalpool euroopas," sõnas Aaviksoo tasuta kõrghariduse kohta.

Juttu tuli ka intergreerumisele eestikeelse ja venekeelse kogukonna vahel. Yana Toomi väitega, et järgmise 40 aasta jooksul poleks võimalik Narva koolides eesti keelele üle minna, Aaviksoo ei nõustu. "Sinna suunas on mõistlik liikuda. Mõtleks neljakümne aasta asemel neli aastat ette ja astuks ühe sammu. Liiguks! Usun, et on ka venekeelses kogukonnas inimesi, kes panevad lapsed eestikeelsesse lasteaeda ja kooli. Kui me teeme seda mõistlikult, austades venekeelse kogukonna huve, annab see head võimalused intergreerida ühiskonda ja positiivseid jooni inimestele ka isikliku karjääri mõttes.

Küsimusele, kas parlamendipoliitika on kriisis ja vajab restarti, vastas Aaviksoo muheldes, et demokraatlik riik on koguaeg kriisis. "Alternatiivid, mida pakutakse uute poliitiliste jõududena, väga paljusid ei veena," sõnas Aaaviksoo ja lisas, et tahaks näha uusi inimesi, uusi nägusid, kes on end tõestanud väljaspool poliitikat.