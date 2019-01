FOTOD ja VIDEOREPORTAAŽ | Vanalinnas võtsid võimu naised! Ülemaailmse naiste marsi kaaperdasid valimisteks kampaaniat tegevad poliitikud

Reklaamiärimees Marek Reinaas agentuurist Zavod BBDO, kes on hiljaaegu liitunud Eesti 200 ridadega, oli samuti tulnud Naiste Marsile kaasa elama ning tunnistas Delfi kaamera eest, et on alati võrdõiguslikkusse kirglikult suhtunud. "Inimestele tuleb aeg-ajalt meelde tuletada, et võrdõiguslikkus mõjub meie ühiskonnale imeliselt!" nentis ta.

Endine minister Jevgeni Ossinovski arutles Delfi kaamera ees meelsasti palgalõhe tagamaid ning nentis, et paraku ei seisa suurema palga küsimine alati julguse taga. "Kui oled üksikema kahe lapsega...ja kahjuks üksikvanemad Eestis on valdavalt naised... siis sa ei saa öelda, et vaata sõber, kui sa mu palka ei tõsta, siis ma lähen minema," maalis Ossinovski üksikvanema elust üsna trööstitu pildi.





Kohal oli vähemalt tuhatkond inimest, marsi algus venis paarkümmend minutit, kuid meeleolu hoiti üleval trummipõrina ning lauluviisiga. Peale poliitikute olid kohal siiski ka emad, tütred ning ka mõned isad, kes naisõigusi oluliseks pidasid.

Teravameelsed naised illustreerisid rahumeelset marssi värvikate postritega. “Naiste õigused on inimõigused,”, “Maksa Triinule elatis ära!”, “Kaagutan kui tahan!”, “Vabandage ebamugavuste pärast, aga meie siin püüame maailma muuta,”, “All I want for Christmas is solidarity,”.

Marsi saba oli väga pikk — kui marsi ots jõudis juba Raeplatsi lähedale, oli lõpp alles napilt saanud üle Viru väravate. Marsi lõpp-punkt on Telliskivi loomelinnakus. “Vanalinn kajab, kõik vaatavad, poodidest ja kohvikutest on tuldud kampsunites välja vaatama, mis toimub,” kirjeldas Delfi reporter Anne Soosalu.

Kohal oli korda valvamas ka politsei. Osa võtsid ka kõrvalvaatajad, eestikeelsed kõrvalvaatajad olid umbusklikumad, pärides valjuhäälselt: “Kas need ongi feministid?!”, inglisekeelsed pisut osavõtlikumad tehes videoid ja küsides, kas võivad marsiga liituda.

Roheliste esimees Züleyxa Izmailova kommenteeris marsi keskel, et päev on tema jaoks juba korda läinud kasvõi seetõttu et kohale tuli nii palju inimesi. Ta jagas oma mõtteid selle kohta, et rohelised suutsid sel aastal panna riigikogu valimisnimekorja rekordarvu naisi, kuid Euroopa mastaabis pole neid naisi sugugi palju, mis näitab, et Eestis on naisõiguslastel veel tee minna.

Loe veel

Nööbist võeti kinni ka Oudekki Loonel, kes jagas oma mõtteid naiste kohta tööturul. “Me peame seisma tavalise töötava naise eest, see tavaline naine vajab seda solidaarsust, mida me siin tänaval taga ajame,” rääkis Loone. Ta arutles, et tipus olemine pole naisel raskem kui mehel, küll aga sinna tippu pääsemine. “Me peame hindama samu omadusi naistes ja meestes, kui naisel on palju ideid, ta on tugev, siis tihti teda halvustatakse, poliitikas naistele ei anta andeks, kui ta on hüsteeriline, Trump teeb sama ja ta valitakse USA presidendiks,” tõi Loone näiteid. “Kui sa näed, et sinu tütrele meeldib teha asju, mis on traditsiooniliselt olnud meeste ala, siis anna talle jõudu, las ta teeb siis neid!” sõnas Loone.

Marss kestis ise kokku umbes pool tundi. Peamine sõnum, mis saadi oli see, et täna tehti ära suur asi, sest tegemist on Eesti esimese nii suures mahus läbiviidud naisõiguste aktsiooniga, rahvusvahelise naiste marsi raames oli Tallinna üritus ainus naaberriikides ning ainus endises idablokis.