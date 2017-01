FOTOD ja VIDEOD: Tuisune ilm on põhjustanud palju õnnetusi, kokku põrkasid nii autod kui veokid, külmusid ka rongipöörangud

Tänase tuisuse ilmaga on juhtunud mitmeid liiklusõnnetusi, näiteks ainuüksi Harjumaal ning Ida- ja Lääne-Virumaal toimunud ligi 50 liiklusõnnetust.

Näiteks täna kell 10.30 sai politsei teate, et Tallinnas ringtee 11. kilomeetril on juhtunud liiklusõnnetus kahe veoki vahel, mille tagajärjel oli liiklus tugevalt häiritud.

Inimesed õnnetuses vigastada ei saanud. Juhid olid kained ning tegemist on kindlustusjuhtumiga. Teeolud on Tallinna ringteel väga libedad, mistõttu palub politsei kõikidel sõidukijuhtidel olla väga ettevaatlik.

Täna kella 13 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinn-Narva maantee 110. kilomeetril. Esialgsetel andmetel kaotas Narva suunas liikunud sõiduauto Infinity juhitavuse ja kaldus vastassuunavööndisse, kus talle tuli vastu kaubik Volkswagen. Kokkupõrke vältimiseks kaldus kaubik omakorda vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku maasturiga Toyota. Liiklusõnnetuse tagajärjel said kergemalt viga Toyota juht ja kaks kaasreisijat, kellest üks oli laps. Kõik kannatanud toimetati Rakvere haiglasse tervisekontrolli.

Lääne-Virumaal Simunas puhusid samuti täna hommikul tugevad tuuled. Kogu päeva jooksul sadas peenikest tihedat lund, esines pinnatuisku ja lumetuisku. Teeolud olid libeduse ja halva nähtavuse tõttu raskendatud. Sõiduteedel ja põldudel olid kohati suured tuisuvaalud.

Simunas püsis õhutemperatuur päevasel ajal -14 kraadi ringis, õhtul langes juba -15 kraadini. Pildistamise ja filmimise ajal oli tuulekülma umbes 24 kraadi.

Tartus oli vaatepilt aga ilusalt lumine ja oluliselt päikesepaistelisem kui näiteks pealinnas.

Lisaks ei saanud erakordsete ilmastikuolude tõttu korralikult liikuma rongid. Tänahommikune lumi ja krõbe pakane tõid endaga kaasa Elroni rongide hilinemise mitmel pool üle Eesti.

Delfi lugeja saadetud vihje järgi esinesid probleemid teiste hulgas hommikusel Pärnu-Tallinn rongil. "Rong saatis Liival kõik inimesed rongist välja ja öeldi, et kuna pöörangud on lund täis, siis rong edasi Balti jaama ei sõida," kirjutas lugeja.

Elroni kommunikatsiooni- ja turundusjuht Mai Vahtrik ütles, et hilinemised on põhjustatud taristuriketest, mis sisuliselt tähendab, et raudtee pöörangud on külmunud.

Mitmed inimesed peavad oma tööd tegema ka tugeva tuule ja enam kui 10 miinuskraadiga. Vaata Delfi videost, kuidas on töötegijad karmideks ilmaoludeks valmistunud ja kuidas sooja hoitakse!

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe palub sõidukijuhtidel olla talvistes teeoludes tähelepanelikud ning mõistvad. „Sõidukijuhid võiksid üksteisega rohkem arvestada ning varuda aega sihtpunkti jõudmiseks,“ sõnas Kullamäe.

„Enamus õnnetuste põhjus on liiga lühike pikivahe või liigne kiirustamine. Kui mõni sõidukijuht teeb järsu manöövri, ei pruugi teisel juhil olla piisavalt aega, et reageerida ning kokkupõrget vältida,“ sõnas Kullamäe.

Kullamäe sõnul mängib liiklusohutuses suurt rolli hea nähtavus. „Autojuhid peaksid kindlasti veenduma, et nende sõidukiklaasid ja küljepeeglid on lumest ning jääst puhtaks tehtud. Vastasel juhul näeb juht ainult väga väikest osa liikluses toimuvast ega märka ohtlikku olukorda enne kui see käes on. Puhtad küljepeeglid tagavad aga selle, et ümberreastumisel juht näeb, kas mõni teine sõiduk on manöövri tegemisega alustanud või mitte.“

Praegustes ilmastikutingimustes peaksid jalakäijad olema eriti tähelepanelikud ning veenduma, et sõidukijuht on neid märganud. „Kuigi fooris võib põleda roheline tuli, tuleks siiski heita pilk autode suunas ja veenduda, et sõiduk jõuab peatuda ning tee ületamine on turvaline. Autojuht võib küll pidurdada, kuid meeles tuleb pidada, et libeduse tõttu võib sõiduk veereda veel edasi mitmeid meetreid,“ sõnas Kullamäe.