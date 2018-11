FOTOD ja VIDEOD | Tallinna Raekoja platsile püstitati täna jõulukuusk

"Kuna tegu on suure ja liiklust häiriva veosega, mistõttu seda saadabki politseiauto, palume kõigil liiklejail olla homme ennelõunal viidatud piirkonnas väga tähelepanelik ja võimalusel valida hoopis teine marsruut," juhtis Kesklinna vanem enne kuuse toomist tähelepanu. "Küll aga tasub tulla jõulukuuske vastu võtma Raekoja platsile, kuhu saabub traditsiooniliselt koos kuusega ka jõuluvana, kellel on kaasas kommikott. Lisaks saab alates kella 16.30-st kuulata tuntud ajaloolaste tutvustust Tallinna jõulukuuse traditsiooni tekkimisest. Ühtlasi on tänane õhtu ainus, kui Raekoja platsi jõulukuuske saab näha ilma ehete ja jõuluturu kioskiteta."

Jõuluturu rajamine algab homme hommikul ning turg avatakse 16. novembril koos tulede süütamisega kuusel. Jõulukuusk jääb Raekoja platsile eeldatavasti veebruari keskpaigani.