FOTOD ja VIDEOD | Harku sõudebaasi vahetus läheduses põleb mahajäetud hoone

Tallinnas Harku järve ääres põleb lahtise leegiga Harku sõudebaasi vahetus läheduses asuv mahajäetud hoone. Võimalike ohvrite kohta hetkel info puudub.

Päästeameti pressiesindaja ütles Delfile, et teade tulekahjust tuli umbes tund aega tagasi, tules on kahekorruseline hoone. Päästjatele teadaolevalt on hoone mahajäetud, kannatanute kohta pole esialgu infot.Tallinna sõudeklubi tegevust juhtiv Mihkel Klementsov ütes Delfile, et temal toimuva kohta mingit infot pole, seega võib uskuda, et sõudebaasi vara pole otseses ohus.